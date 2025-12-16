Вестник Кавказа

Россию и Пакистан могут связать прямые рейсы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Пакистана в РФ сообщил, что между Москвой и Исламабадом ведутся переговоры по вопросу запуска прямого авиасообщения.

Прямые рейсы могут быть запущены между Россией и Пакистаном, рассказал посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи, передает РИА Новости.

Осенью 2025 года в Минэнерго РФ сообщали о планах Москвы и Исламабада развивать взаимный турпоток, в будущем могли бы быть запущены прямые рейсы.

"Мы находимся в контакте по этому вопросу. Переговоры начались. Когда будет больше контактов между людьми, между бизнесом, больше проектов, тогда будут и прямые перелеты"

– Тирмизи

Отметим, что россиянам для посещения Пакистана нужно оформлять электронную визу.

