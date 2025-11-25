Вестник Кавказа

Пакистан заинтересован во вступлении БРИКС

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пакистан заинтересован во вступлении в БРИКС и может сыграть в объединении активную роль, как и в ШОС, сообщил глава пакистанского Минфина.

Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС, передает РИА Новости.

"Мы бы очень хотели присоединиться к БРИКС. Как вы знаете, на данный момент мы являемся активным членом Шанхайской организации сотрудничества... Думаю, что в БРИКС мы могли бы сыграть не менее важную роль"

– Мухаммад Аурангзеб

Отметим, что Исламабад направил официальную заявку на вступление в БРИКС в 2023 году.

По сообщениям пакистанским СМИ, вступление страны в объединение может произойти уже в 2026 году.

