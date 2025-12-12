Транскам закрыли для фур

Южноосетинское МЧС запретило движение большегрузов по Транскаму, ссылаясь на невозможность обеспечить безопасность.
Из-за угроз безопасности движение по Транскавказской магистрали ограничили: большегрузам проезд запрещен. Соответствующее решение приняли власти Южной Осетии, о чем сообщили в пресс-службе МЧС республики.
"С 08:00 16 декабря до особого распоряжения движение по Транскавказской автомагистрали запрещено для большегрузного автотранспорта. Запрет введен в связи с невозможностью обеспечения безопасности проезда"
— пресс-служба МЧС Южной Осетии
Транскавказская магистраль является единственной автомобильной транспортной артерией протяженностью 164 км, соединяющей Южную Осетию с Россией. Значительная часть трассы пролегает в высокогорной местности.