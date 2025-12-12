Вестник Кавказа

Транскам закрыли для фур

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Южноосетинское МЧС запретило движение большегрузов по Транскаму, ссылаясь на невозможность обеспечить безопасность.

Из-за угроз безопасности движение по Транскавказской магистрали ограничили: большегрузам проезд запрещен. Соответствующее решение приняли власти Южной Осетии, о чем сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"С 08:00 16 декабря до особого распоряжения движение по Транскавказской автомагистрали запрещено для большегрузного автотранспорта. Запрет введен в связи с невозможностью обеспечения безопасности проезда"

— пресс-служба МЧС Южной Осетии

Транскавказская магистраль является единственной автомобильной транспортной артерией протяженностью 164 км, соединяющей Южную Осетию с Россией. Значительная часть трассы пролегает в высокогорной местности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
770 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.