В Азербайджане создали оргкомитет по подготовке к молодежному ЧМ-2027 по футболу

Ильхам Алиев распорядился создать оргкомитет для подготовки молодежного ЧМ-2027. Его возглавил Самир Шарифов.

Лидер Азербайджан Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании организационного комитета для проведения чемпионата мира по футболу среди спортсменов до 20 лет. Азербайджан должен принять спортивный турнир в 2027 году.

Возглавил комитет вице-премьер Самир Шарифов. Его заместителем стал глава ведомства по делам молодежи и спорта Фарид Гаибов.

В ведении структуры будут вопросы, связанные с организацией масштабного мероприятия. В состав комитета вошли 30 человек.

Напомним, что молодежный мундиаль 2027 год АР будет проводить совместно с Узбекистаном. Это будет первое мировое футбольное первенство молодежного уровня, которое пройдет сразу в двух странах.