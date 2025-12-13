Президент Азербайджана направил соболезнования властям Австралии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями австралийскому премьеру Энтони Албанизу и выразил сочувствие в связи с терактом в Сиднее.

Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования от себя лично и от народа АР премьер-министру Австралии Энтони Албанизу.

Письмо было направлено в связи с крупным террористическим актом в Сиднее во время празднования Хануки.

Ильхам Алиев выразил сочувствие всем семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим, а также осудил любое проявление терроризма, направленное против мирного населения.

Напомним, в австралийском городе Сиднее накануне произошел теракт: двое вооруженных мужчин открыли стрельбу на пляже на праздновании еврейского праздника Хануки. Жертвами стали 15 человек, один из стрелявших был нейтрализован.