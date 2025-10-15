Вестник Кавказа

Город Шуша принял делегацию Узбекистана

Ворота Гянджа в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Узбекская делегация в четверг посетила город Шуша в Азербайджане, гостей ознакомили с историей города и процессом его восстановления после освобождения от многолетней оккупации.

Делегация Узбекистана совершила сегодня визит в город Шуша в Азербайджане, информирует министерство культуры Азербайджанской Республики.

Поездка состоялась в рамках Дней культуры Узбекистана в Азербайджане. Гости из Узбекистана посетили памятники Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, дом и родник Хан гызы Натаван, Шушинскую крепость, мечеть Говхар Ага, а также дом-музей Бюльбюля.

В Шуше делегатов ознакомили с историей города, рассказали о личностях, внесших вклад в культуру и литературу Азербайджана. Также узбекская делегация получила информацию о вандализме, совершенном в период армянской оккупации и освобождении города в рамках Отечественной войны Азербайджана.

Делегации рассказали, что после освобождения Шуши в городе в короткие сроки были проведены оперативные восстановительные и реконструкционные работы, восстановлены историко-религиозные памятники, обеспечено постепенное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

