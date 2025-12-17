Азербайджан и Иордания обсудили экономическое сотрудничество

Баку и Амман намерены расширить экономическое сотрудничество. Посол АР в Иордании Абдуллаев провел переговоры, посвященные этой теме, с главой торгово-промышленной палаты Тауфиком.

Глава дипмиссии Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев провел встречу с главой торгово-промышленной палаты страны Аль-Хаджем Тауфиком, в рамках которой стороны затронули вопросы экономического сотрудничества.

"Обсудили текущее состояние торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Иорданией, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества"

– посольство АР в Иордании

Напомним, что ранее власти двух стран договорились о запуске прямых рейсов из Аммана в Баку в 2026 году.

Отметим, что в ноябре власти Иордании заявили о намерении привлечь Азербайджан к проектам в Сирии. Глава Минпрома Иордании Яруб Аль-Куда, заявил, что бизнесу страны нужна поддержка сильного партнера для реализации инвестиционных планов по Сирии.