Вестник Кавказа

Азербайджан и Иордания обсудили экономическое сотрудничество

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Баку и Амман намерены расширить экономическое сотрудничество. Посол АР в Иордании Абдуллаев провел переговоры, посвященные этой теме, с главой торгово-промышленной палаты Тауфиком.

Глава дипмиссии Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев провел встречу с главой торгово-промышленной палаты страны Аль-Хаджем Тауфиком, в рамках которой стороны затронули вопросы экономического сотрудничества. 

"Обсудили текущее состояние торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Иорданией, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества"

– посольство АР в Иордании 

Напомним, что ранее власти двух стран договорились о запуске прямых рейсов из Аммана в Баку в 2026 году. 

Отметим, что в ноябре власти Иордании заявили о намерении привлечь Азербайджан к проектам в Сирии.  Глава Минпрома Иордании Яруб Аль-Куда, заявил, что бизнесу страны нужна поддержка сильного партнера для реализации инвестиционных планов по Сирии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
785 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.