США не поддерживают конфискацию российских активов – СМИ

Соединенные Штаты выступают против решения ЕС о конфискации российских замороженных активов, пишут СМИ.
В Вашингтоне не поддерживают решение Брюсселя конфисковать российские замороженные активы, пишет британское издание со ссылкой на источники.
Согласно материалам публикации, представители администрации американского президента Дональда Трампа намекают на то, что конфискованные активы необходимо будет вернуть России.
"Европейцам придется это вернуть, так как вопрос российских активов является одним из ключевых пунктов мирного плана Трампа"
– The Timе
Кроме того, в США считают, что экспроприация российских активов может затянуть украинский конфликт.