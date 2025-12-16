Аракчи назвал причины бомбардировок иранских ядерных объектов

Бомбардировки иранских ядерных объектов были спровоцированы утечкой ценной информации в Израиль и США, которые произошли после их проверки инспекторами МАГАТЭ, заявил в интервью глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Утечку данных в Израиль и США спровоцировали инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проведенные на трех иранских ядерных объектах - нападения на них вынудили Иран пересмотреть формат сотрудничества с агентством, заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Многие в Иране полагают, что инспекции МАГАТЭ и сбор им информации о наших ядерных объектов привели к передаче ценных разведданных Израилю и Америке, и это стало причиной атак на иранские ядерные объекты"

- Аббас Аракчи

Именно поэтому Иран был вынужден приостановить сотрудничество с МАГАТЭ – это было вызвано беспрецедентным характером атак на ядерные установки, при этом у агентства не было международных протоколов для инспектирования таких объектов, отметил дипломат, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

В ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси стороны пришли к необходимости разработки такого рода протоколов для дальнейшего взаимодействия, отметив: между Тегераном и агентством была подготовлена и подписана в Каире такая договоренность, показавшая готовность Ирана к взаимодействию.

Несмотря на это, страны Запада в Совете Безопасности ООН применили механизм snapback и вернули ранее отмененные резолюции, из-за чего каирское соглашение утратило свою силу, заключил Аббас Аракчи.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты МАГАТЭ могут проводить инспекции на иранских ядерных объектах, но не тех, которые пострадали от авиаударов Израиля и США в июне, сообщил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Допуск на них не будет предоставлен до тех пор, пока атаки по Ирану не будут осуждены агентством, а также пока МАГАТЭ не предоставит протокол инспекции поврежденных объектов.