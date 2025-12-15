Вестник Кавказа

Обсуждений участия России в "Маршруте Трампа" не ведется - Ереван

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Ереван не проводят консультаций по вопросу участия российской стороны в реализации армяно-американского проекта "Маршрут Трампа", сообщил Рубинян. При этом он добавил, что в Армении рады тому, что Россия готова обсуждать этот вопрос.

Заместитель спикера парламента Армении Рубен Рубинян заявил сегодня, что российское участие в проекте "Маршрут Трампа" не обсуждается.

Ранее в МИД России сообщили, что оснований для участия РФ в проекте, связанном со строительством армянского участка Зангезурского коридора при участии американских компаний, имеется предостаточно. Российская сторона открыта к консультациям по этому вопросу с армянской стороной, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

По словам заместителя спикера армянского парламента, сейчас обсуждения участия России в проекте не идут, однако в Ереване рады готовности Москвы к обсуждениям.

"Мы рады тому, что они готовы к обсуждению с нами. Хотите, чтобы я повторил 160 раз: никаких подобных обсуждений нет"

– Рубен Рубинян

