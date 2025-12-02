Вестник Кавказа

В Казахстане стартовало строительство крупного животноводческого консорциума

© Фото: пресс-служба правительства Казахстана
В Акмолинской области на севере Казахстана сегодня был дан старт строительству крупного мясного консорциума, который объединит фермерские хозяйства, занимающиеся племенным животноводством и откормом крупного рогатого скота.

В Акмолинской области Казахстана сегодня стартовал масштабный инвестиционный проект по созданию крупного агропромышленного кластера, сообщили в Минсельхозе страны.

"Проект предусматривает объединение фермерских хозяйств, занимающихся племенным животноводством и промышленным откормом крупного рогатого скота (КРС) в рамках единого консорциума. Формируется полностью замкнутый производственный цикл - от воспроизводства племенного поголовья до откорма и реализации мясной продукции"

- Минсельхоз Казахстана

Уже к 2027 году консорциум будет выращивать до 30 тыс голов КРС в год, для чего аграрии значительно увеличат кормоемкости пастбищ, что послужит гарантией устойчивости и эффективности животноводства, передает агентство АПК Новости.

В перспективе поголовье маточного стада мясного КРС на предприятии вырастет до 17,3 тыс голов, что обеспечит производство племенного молодняка а животноводы будут активно развивать кооперацию с фермерскими хозяйствами региона.

