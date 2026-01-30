Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения

В феврале состоятся восьмые совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности" России, Ирана и Китая, информирует агентство Tasnim.
Провести маневры планируется в конце зимы в северной части Индийского океана. Участниками станут корабли военно-морских сил РФ, ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая), ВМС Ирана, а также ВМС КСИР (Корпуса стражей исламской революции).
Учения, направленные на борьбу с пиратством и морским терроризмом, призваны служить укреплению безопасности международной морской торговли. Они проводятся по инициативе иранской стороны.
В прошлом году учения проводились в марте, с российской стороны участие в них принимали средний морской танкер "Печенга", а также два корвета: "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".