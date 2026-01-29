Вестник Кавказа

База отдыха, гостиница и кемпинг откроются в Чечне

Турбаза
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
Несколько новых мест размещения появятся в Чечне – в планах запуск кемпинга, гостиничного комплекса и базы отдыха в Итум-Калинском районе.

Туристическая инфраструктура развивается в Чечне, в Итум-Калинском районе появятся новые места размещения, сообщили в региональном министерстве по туризму.

Планируется запустить в республике новый автокемпинг "АвтоАул", инвестиции в объект составили свыше 4,5 млн рублей.

"Новый автокемпинг "АвтоАул" ориентирован на развитие активного и автомобильного туризма в горной зоне республики и призван повысить привлекательность района для путешественников"

– министерство

Также вскоре завершится строительство гостиничного комплекса в селе Бечиги, начнут работать пункты проката "Лекхе" и GoLam, кемпинг "Путник".

"В более долгосрочной перспективе, до 2027 года, будут реализованы масштабные проекты, такие как строительство кемпинга в Гучум-Калинском сельском поселении (180 млн рублей), жилого городка в селе Малхиста (210 млн рублей) и базы отдыха в Кокадойском сельском поселении (30 млн рублей)"

– глава администрации района Альберт Рабуев

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
800 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.