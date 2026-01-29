База отдыха, гостиница и кемпинг откроются в Чечне

Туристическая инфраструктура развивается в Чечне, в Итум-Калинском районе появятся новые места размещения, сообщили в региональном министерстве по туризму.
Планируется запустить в республике новый автокемпинг "АвтоАул", инвестиции в объект составили свыше 4,5 млн рублей.
"Новый автокемпинг "АвтоАул" ориентирован на развитие активного и автомобильного туризма в горной зоне республики и призван повысить привлекательность района для путешественников"
– министерство
Также вскоре завершится строительство гостиничного комплекса в селе Бечиги, начнут работать пункты проката "Лекхе" и GoLam, кемпинг "Путник".
"В более долгосрочной перспективе, до 2027 года, будут реализованы масштабные проекты, такие как строительство кемпинга в Гучум-Калинском сельском поселении (180 млн рублей), жилого городка в селе Малхиста (210 млн рублей) и базы отдыха в Кокадойском сельском поселении (30 млн рублей)"
– глава администрации района Альберт Рабуев