О принятии новой Конституции задумались в Казахстане

Новая Конституция может быть принята в Казахстане – на данный момент получены более 2 тыс предложений по изменению основного закона страны.

Казахстан может получить новую Конституцию, о соответствующем предложении рассказала зампредседателя Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана и член конституционной комиссии Дания Еспаева.

Парламентарий сообщила, что в комиссию было направлено свыше 2 тыс предложений о том, каким образом можно было бы изменить основной закон страны. Она охарактеризовала их как "значимые и обоснованные", подчеркнув также, что они вполне логичны, и при этом их много.

Поэтому, указала Еспаева, новая задача заключается не в том, чтобы просто вносить правки или дополнять отдельные разделы Конституции, то есть актуализировать текст написанного в 1995 году основного закона страны.

"Это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантий прав и свобод, механизма взаимодействия власти и общества. Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не к серии фрагментарных поправок"

– Дания Еспаева

Законодатель добавила, что, согласно закону "О правовых актах", если поправки в такой акт влияют на более чем половину текста, то нужно принимать новую редакцию.