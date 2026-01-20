Путин уверен в успехе школы "Сириус" в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в успехе проекта, в рамках которого в Казахстане появится международная школа "Сириус".

Российский президент Владимир Путин оценил перспективы проекта, в рамках которого в Алматы появится международная школа "Сириус", такое мнение он высказал на встрече с главой образовательного центра "Сириус" Еленой Шмелевой.

Она рассказала главе государства о старте данного проекта, и президент поздравил ее, назвав результат "очень хорошим". Путин отметил, что именно об этом шла речь на его переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время его визита в Россию, в ходе которого он также познакомился с работой "Сириуса".

Российский лидер подчеркнул, что в Казахстане, как и в России, очень много талантливых детей, и необходимо обеспечить условия для развития, чтобы затем они помогали развивать свою страну.

"У "Сириуса" хороший в этом смысле накоплен опыт работы, методики соответствующие не только разработаны, но и опробованы на практике, поэтому уверен, что проект будет удачным"

– Владимир Путин