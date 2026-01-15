Аэропорт Сочи установил рекорд по международным перевозкам

Пассажиропоток сочинского аэропорта в 2025 году стал рекордным на международных маршрутах – перевезено 1,8 млн человек.
Пассажиропоток аэропорта Сочи в 2025 году назвали в пресс-службе компании-оператора аэропортов Краснодарского края "Аэродинамика".
Всего за год воздушная гавань обслужила 12,5 млн пассажиров, из них на международных направлениях более 1,8 млн человек, что стало рекордом. Поток пассажиров на международных рейсах сочинского аэропорта вырос на 8% по сравнению с 2024 годом.
"За 2025 год в аэропорту Сочи было выполнено 40 998 самолетовылетов, что подтверждает устойчивую загруженность воздушной гавани"
– Аэродинамика
Самые популярные международные рейсы сообщением с Сочи: Стамбул, Анталья, Ереван, Дубай и Шарм-эш-Шейх.
Самые популярные внутренние направления: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.