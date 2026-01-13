Аэропорт Сочи получил современную систему связи между экипажами и диспетчерами

Воздушную гавань Сочи оборудовали системами речевой связи компании "Азимут", которая улучшит взаимодействие между экипажами лайнеров и диспетчерами. Аппаратура также упростит коммуникацию со службами аэропорта.
"Аэропорты и авиаперевозчики, а также органы ОрВД и провайдеры аэронавигационного обслуживания заинтересованы в увеличении пропускной способности воздушного пространства. Также в приоритете -повышение безопасности полетов, сокращение времени простоя воздушных судов, снижение расходов на топливо"
– замгендиректор "Азимута" Алексей Гальченков
Отмечается, что системы связи благоприятно повлияют на безопасность полетов, а также повысят пропускную способность аэропорта.
Напомним, что в новогодние праздники аэропорт Сочи обслужил свыше 400 тыс человек. Аэрогавань принимала рейсы по 70 направлениям.