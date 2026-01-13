Вестник Кавказа

Аэропорт Сочи получил современную систему связи между экипажами и диспетчерами

Инновационную систему связи установили в аэропорту Сочи. Она позволит улучшить коммуникацию между диспетчерами и пилотами.

Воздушную гавань Сочи оборудовали системами речевой связи компании "Азимут", которая улучшит взаимодействие между экипажами лайнеров и диспетчерами. Аппаратура также упростит коммуникацию со службами аэропорта. 

"Аэропорты и авиаперевозчики, а также органы ОрВД и провайдеры аэронавигационного обслуживания заинтересованы в увеличении пропускной способности воздушного пространства. Также в приоритете -повышение безопасности полетов, сокращение времени простоя воздушных судов, снижение расходов на топливо"

– замгендиректор "Азимута" Алексей Гальченков

Отмечается, что системы связи благоприятно повлияют на безопасность полетов, а также повысят пропускную способность аэропорта. 

Напомним, что в новогодние праздники аэропорт Сочи обслужил свыше 400 тыс человек. Аэрогавань принимала рейсы по 70 направлениям.

