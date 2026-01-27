Пашинян заявил о готовности подключиться к электросетям Азербайджана и Турции

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что энергосистема республики может быть интегрирована с сетями Азербайджана и Турции.
"Наша энергетическая система подключена к Грузии и Ирану... Думаю, что будет правильно, если наша энергетическая система будет подключена также к Турции и Азербайджану"
– Никол Пашинян
По словам Пашиняна, Армения и Азербайджан обладают излишками электроэнергии, которые можно направить на международные рынки. Как отметил политик, Баку и Ереван могут сотрудничать по вопросу экспорта электроэнергии. Это открывает для Армении новые возможности, подчеркнул Пашинян.
"Мы могли бы осуществлять совместный экспорт… Там нет никакой угрозы для Республики Армения… Наоборот, есть новые возможности"
– Никол Пашинян