Азербайджан вошел в состав стран-учредителей Совета мира

Флаг Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совет мира приветствует Азербайджан в качестве страны-учредителя организации. Устав Совета мира был подписан 22 января.

"Устав Совета мира" приветствовал Азербайджанскую Республику в качестве страны-учредителя организации, созданной по инициативе главы Белого дома Дональда Трампа, следует из заявления, опубликованного на странице Совета в социальной сети X.

"Устав Совета мира приветствует Азербайджан в качестве одного из основателей нашей растущей международной организации"

– заявление

Устав Совета мира по Газе был подписан 22 января на форуме в Давосе. Документ подписали лидеры 19 стран.

