Азербайджан вошел в состав стран-учредителей Совета мира

Совет мира приветствует Азербайджан в качестве страны-учредителя организации. Устав Совета мира был подписан 22 января.
"Устав Совета мира" приветствовал Азербайджанскую Республику в качестве страны-учредителя организации, созданной по инициативе главы Белого дома Дональда Трампа, следует из заявления, опубликованного на странице Совета в социальной сети X.
"Устав Совета мира приветствует Азербайджан в качестве одного из основателей нашей растущей международной организации"
Устав Совета мира по Газе был подписан 22 января на форуме в Давосе. Документ подписали лидеры 19 стран.