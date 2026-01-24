Вестник Кавказа

ОАЭ не дадут никому пользоваться своей территорией для операции против Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Объединенных Арабских Эмиратов, заявил МИД ОАЭ, не позволят никому использовать свою территорию для нанесения удара по Ирану.

Руководство ОАЭ не позволит никакой третьей стороне наносить удары по Ирану с использованием территории Эмиратов, такое заявление распространил МИД этой страны.

"МИД подтверждает, что ОАЭ обязуются не позволять использовать воздушное пространство, территорию или воды для любой враждебной военной активности против Ирана и не будут оказывать логистическую поддержку таким действиям"

– МИД ОАЭ

Во внешнедипломатическом ведомстве подчеркнули, что урегулировать существующие сейчас кризисы можно лишь путем через диалог и деэскалацию, при этом необходимо уважать международное право и государственный суверенитет.

Напомним, ранее региональные СМИ сообщили, что на базе ВВС ОАЭ "Аль-Дафра", расположенной у Абу-Даби, находятся тысячи американских военных.

