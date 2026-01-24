ОАЭ не дадут никому пользоваться своей территорией для операции против Ирана

Руководство ОАЭ не позволит никакой третьей стороне наносить удары по Ирану с использованием территории Эмиратов, такое заявление распространил МИД этой страны.
"МИД подтверждает, что ОАЭ обязуются не позволять использовать воздушное пространство, территорию или воды для любой враждебной военной активности против Ирана и не будут оказывать логистическую поддержку таким действиям"
– МИД ОАЭ
Во внешнедипломатическом ведомстве подчеркнули, что урегулировать существующие сейчас кризисы можно лишь путем через диалог и деэскалацию, при этом необходимо уважать международное право и государственный суверенитет.
Напомним, ранее региональные СМИ сообщили, что на базе ВВС ОАЭ "Аль-Дафра", расположенной у Абу-Даби, находятся тысячи американских военных.