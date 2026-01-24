ОАЭ не дадут никому пользоваться своей территорией для операции против Ирана

Власти Объединенных Арабских Эмиратов, заявил МИД ОАЭ, не позволят никому использовать свою территорию для нанесения удара по Ирану.

"МИД подтверждает, что ОАЭ обязуются не позволять использовать воздушное пространство, территорию или воды для любой враждебной военной активности против Ирана и не будут оказывать логистическую поддержку таким действиям"

– МИД ОАЭ

Во внешнедипломатическом ведомстве подчеркнули, что урегулировать существующие сейчас кризисы можно лишь путем через диалог и деэскалацию, при этом необходимо уважать международное право и государственный суверенитет.

Напомним, ранее региональные СМИ сообщили, что на базе ВВС ОАЭ "Аль-Дафра", расположенной у Абу-Даби, находятся тысячи американских военных.