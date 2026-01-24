Казахстан запретил своим авиакомпаниям полеты над Ираном

Самолеты казахстанских авиакомпаний временно не смогут выполнять полеты над Ираном. Такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации в Исламской Республике.

Авиакомпаниям Казахстана запретили совершать рейсы над территорий Ирана. Соответствующее решение приняла Авиационная администрация страны (ААК).

В ААК отметили, что вынуждены пойти на этот шаг из-за возросшей угрозы безопасности полетов.

"В связи с ростом угроз безопасности полетов над территорией Ирана ААК запретила казахстанским авиакомпаниям выполнять рейсы над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана до особого распоряжения. Все рейсы проходят с обходом опасной зоны"

– пресс-служба администрации

Дальнейшие меры будут приниматься по мере изменения угроз.

Напомним, 15 января авиаперевозчики Air Astana и FlyArystan сообщили, что изменили маршруты на фоне ситуации в Исламской Республике.

На прошлой неделе власти США объявили, что на Ближнем Востоке сейчас сосредоточена авианосная ударная группа ВМС. Кроме того, США завершили перебрасывать свои войска в Израиль для усиления обороны.



