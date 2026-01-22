Вестник Кавказа

Власти Ирана готовятся к ударам США – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ: Тегеран опасается военной агрессии США и принимает меры для нейтрализации угрозы системным фигурам. В частности, часть полномочий верховного лидера взял сын Хаменеи.

Власти Ирана приняли ряд мер на случай военной операции США. В частности, аятолла Али Хаменеи перебрался в подземное убежище в Тегеране, передает Iran International. 

По данным СМИ, объект представляет особой хорошо защищенный комплекс с сетью тоннелей. 

Хаменеи также делегировал часть полномочий своему сыну Масуду, который возглавил аппарат лидера. Сын Хаменеи также является связующим звеном с исполнительной властью ИРИ.

