Доходы Грузии от туризма в этом году достигнут $5 млрд

Рекордные доходы принесет Грузии туризм в 2026 году. В 2025 году они составили $4,7 млрд, в этом году превысят $5 млрд, считают аналитики.

Грузию по итогам 2026 году ждут рекордные доходы от туризма, следует из прогноза аналитиков инвестиционной компании Galt&Taggart.

В минувшем году туристические доходы страны от иностранных путешественников составили около $4,7 млрд, что стало рекордом. В этом году рекорд может быть побит – доходы, как ожидается, достигнут $5 млрд.

В 2025 году рост туристических доходов Грузии составил почти 6%. Больше все грузинский бюджет пополнился благодаря гостям из России – они потратили $697,3 млн за год.