Нацбанк Казахстана решил повременить с заменой старых банкнот

Национальный банк Казахстана не будет форсировать замену новых банкнот для населения, несмотря на активное внедрение банкнот новой серии "Сакский стиль".

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение весь спектр номиналов новых денежных банкнот "Сакский стиль", кроме купюры в 20 тыс тенге – тем не менее, национальный финансовый регулятор не форсирует их замену, введя режим параллельного обращения старых и новых банкнот, говорится в сообщении Нацбанка страны.

Благодаря этому гражданам страны предоставлена возможность спокойно использовать обе серии и обменять деньги без спешки, а банкам — адаптировать оборудование и банкоматы, передает "АиФ-Казахстан".

Так, банкнота номиналом 5 тыс тенге прекратила хождение лишь в сентябре 2025-го года, это позволило полностью заменить старый образец, сократив их хождение в обороте до 1%.

В наступившем 2026 году в июне прекратят параллельное хождение купюры в 3 тыс и 10 тыс тенге, а вот срок действия купюр в 10 тыс тенге будет продлен, так как они наиболее востребованы среди населения и бизнеса.

Тем не менее, обмен старых банкнот на новые на этом не закончится: они будут продолжать хождение еще три года, и все банки все это время будут принимать их, а филиалы Нацбанка будут работать с ними бессрочно.