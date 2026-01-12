Вестник Кавказа

Национальный курултай определяет дальнейшее развитие Казахстана

© Фото: пресс-служба президента Казахстана
В Кызылорде стартовало V заседание Национального курултая под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: ожидается, что совещательный орган определится с дальнейшим развитием Казахстана.

В казхастанской Кызыолорде сегодня стартовало юбилейное V заседание Национального курултая, консультативно-совещательного органа страны, которое проходит под председательством ее президента Касым-Жомарта Токаева.

Модератором заседания выступает государственный советник Ерлан Карин, передает Sputnik Казахстан.

Ожидается, что в своем выступлении казахстанский лидер обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни. В частности, национальному курултаю предстоит определить статус, полномочия и функции будущего однопалатного парламента страны, который будет преобразован в ходе будущей парламентской конституционной реформы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Токаев уже обсудил с госсекретарем Ерланом Кариным на прошедшем 9 января заседании рабочей группы базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного парламента и его взаимодействия с другими ветвями власти.

