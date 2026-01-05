Полномочия нового парламента Казахстана определят на курултае

Уже через неделю, 20 января, в казахстанской Кызылорде соберется национальный курултай, основная задача которого - определение статуса, полномочий и функций будущего однопалатного парламента страны.

На этой неделе в четверг, 15 января, в Казахстане пройдет заседание рабочей группы по реформе парламента, на котором обсудят вопросы полномочий будущего законодательного органа республики: они будут вынесены на пятое заседание Национального курултая (народного собрания) страны, которое пройдет в Кызылорде 20 января, сообщили в Акорде.

"Президент утвердил дату проведения заседания Курултая 20 января этого года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке"

- Акорда

Проведение заседания и будущей парламентской реформы в целом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже обсудил с госсекретарем Ерланом Кариным - базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного парламента и его взаимодействия с другими ветвями власти были выработаны на прошедшем 9 января заседании рабочей группы, поделились в пресс-службе президента, передает Sputnik Казахстан.

В ходе беседы глава государства напомнил, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане страны в ходе общенародного референдума.