Лидер Казахстана пообещал не менять госсистему в личных интересах

Касым-Жомарт Токаев не будет в ходе реформ менять госсистему Казахстана в угоду личным интересам. Он подчеркнул, что это было бы безответственно и непорядочно

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг утверждения о том, что он готовит пост спикера парламента для себя, который в рамках предстоящих реформ должен стать ключевым в системе государственного управления страны.

В интервью газете "Туркестан" он отметил, что не собирается в ходе этих реформ менять госсистему в угоду личным интересам.

Глава государства назвал фантазией подобные утверждения, подчеркнув, что они противоречат его политическим принципам. Он напомнил, что неоднократно говорил о том, что Казахстан – это государство с президентской формой правления.

"Восемь лет назад, до прихода в Акорду (резиденцию президента - прим. ред.), изложил концепцию "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно"

– Касым-Жомарт Токаев

Он указал на то, что обсуждение всех важнейших реформ в республике всегда выносится на всенародный референдум.

"Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна - политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени"

– президент РК

Токаев поведал, что он с группой экспертов занимается рассмотрением предложений по редактированию основного закона.

"Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой конституции"

– глава государства

Ранее Токаев обратился к гражданам республики с предложением создать однопалатный парламент.