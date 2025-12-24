Лидер Казахстана пообещал не менять госсистему в личных интересах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг утверждения о том, что он готовит пост спикера парламента для себя, который в рамках предстоящих реформ должен стать ключевым в системе государственного управления страны.
В интервью газете "Туркестан" он отметил, что не собирается в ходе этих реформ менять госсистему в угоду личным интересам.
Глава государства назвал фантазией подобные утверждения, подчеркнув, что они противоречат его политическим принципам. Он напомнил, что неоднократно говорил о том, что Казахстан – это государство с президентской формой правления.
"Восемь лет назад, до прихода в Акорду (резиденцию президента - прим. ред.), изложил концепцию "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно"
– Касым-Жомарт Токаев
Он указал на то, что обсуждение всех важнейших реформ в республике всегда выносится на всенародный референдум.
"Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна - политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени"
– президент РК
Токаев поведал, что он с группой экспертов занимается рассмотрением предложений по редактированию основного закона.
"Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой конституции"
– глава государства
Ранее Токаев обратился к гражданам республики с предложением создать однопалатный парламент.