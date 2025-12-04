Вестник Кавказа

Казахстан и ЕС обсудят упрощение визового режима в феврале 2026 года

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый раунд переговоров по упрощению визового режима пройдет в феврале следующего года между Евросоюзом и Казахстаном. Ранее переговоры прошли в начале декабря.

Казахстан и Евросоюз продолжат обсуждение либерализации визового режима. Следующий раунд переговоров пройдет в феврале 2026 года, проинформировали в дипведомстве центральноазиатской республики. 

"Продолжение переговорного процесса запланировано на февраль 2026 года в Астане"

– МИД Казахстана 

В МИД страны назвали процесс переговоров между Брюсселем и центральноазиатской республикой историческим. 

Отметим, что впервые переговоры между Астаной и Брюсселем по вопросу упрощения визового режима состоялись в начале декабря. Стороны наметили основные контуры процесса и договорились продолжать работу.

