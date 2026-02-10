Переговоры Нетаньяху с Трампом завершились

Завершилась встреча израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, она длилась более трех часов.

Подошли к концу переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, о чем сообщил лично глава США.

Соответствующий пост президент опубликовал на своей личной странице.

Он охарактеризовал их как "очень хорошие", несмотря на то, что, по его словам, ничего "конкретного достигнуто не было".

Тем не менее, Тамп подчеркнул, что рассчитывает на переговоры с иранской стороной по вопросам ядерной сделки.

"Я настаивал на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение сделки. Если это возможно, я дам понять премьер-министру, что это будет предпочтительнее. Если нет, нам просто нужно посмотреть, каков будет результат"

– Дональд Трамп

Кроме того, Трамп подчеркнул, что надеется на разумность и ответственность иранского руководства.

Трам и Нетаньяху обсудили вопросы, связанные с ситуацией в секторе Газа и в регионе Ближнего Востока в целом.

"На Ближнем Востоке действительно воцарился МИР"

– Дональд Трамп

Напомним, ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху подписал соглашение о вступлении в Совет Мира по Газе.