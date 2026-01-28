Дубы и ясени пополнят леса Северной Осетии

В этом году в Северной Осетии планируется масштабная высадка саженцев деревьев различных пород. В лесных массивах высадят дубы, ясени, орехи.

В Северной Осетии в этом году планируется высадить более 64 тыс деревьев, поделились в региональном министерстве природы.

"В 2026 году мы планируем высадить 64 700 саженцев дуба красного, ясеня обыкновенного, бука восточного, ореха грецкого. Работы пройдут на территориях лесного фонда в районах республики"

– ведомство

Работы будут проводиться в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", в республике площадь лесов достигнет 45 га. Ожидается, что наращивание лесного массива позитивно скажется на экологии региона.