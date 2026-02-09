Президент США уверен в заключении сделки с Ираном

Дональд Трамп сообщил об интересе Ирана к подписанию соглашения, предполагающего отказ от ядерного оружия. Президент США добавил, что верит в заключение сделки.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп верит, что им удастся заключить сделку с Ираном, которая включает в себя отказ от ядерной программы и баллистических ракет.

В интервью телеканалу Fox Business американский лидер отметил, что в Исламской Республике заинтересованы в подписании такого соглашения.

"Я знаю одно: они хотят заключить сделку. Они ни с кем больше не разговаривали, но разговаривают со мной, но, знаете, это хороший вопрос. Многие говорят "нет" (сделке с Ираном – прим. ред.), а я бы сказал, что предпочел бы заключить сделку"

– глава Белого дома

Он добавил, что это будет хорошая сделка, поскольку она будет предполагать отказ от ядерного оружия и ракет.