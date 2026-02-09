Иран не согласился расширить формат переговоров с США

Тегеран, по словам представителя МИД ИРИ, не намерен вносить какие-либо изменения в формат посвященных иранской ядерной программе переговоров с Вашингтоном.

Власти Ирана на данный момент не собираются как-либо изменять формат переговоров с Америкой по своей ядерной программе, соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Мы пока не планируем менять формат и роли в переговорах (с США по ядерной тематике - ред.)"

– Эсмаил Багаи

Дипломат уточнил, что новые раунды переговоров будут организованы в том же формате, что и прошедший 6 февраля в Маскате, – конечно, если стороны достигнут договоренности по дате и месту их проведения.

Напомним, президент США Дональд Трамп, говоря о переговорах в Маскате, сообщил, что они прошли хорошо, добавив, что они продолжатся на неделе.

С иранской стороны глава МИД Аббас Аракчи в ходе телефонных разговоров с коллегами из Турции, Египта и Саудовской Аравии назвал встречу "хорошим началом".

Что устраивает Иран?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала об основаниях позитивной оценки Ираном итогов нового раунда переговоров с США в Маскате.

"Иран полностью устраивает возобновление переговоров с США, недаром министр иностранных дел Аббас Аракчи уже на следующий день после встречи заявил, что диалог в Маскате был хорошим стартом. Для Тегерана хорошо уже то, что переговоры возобновлены и намечены дальнейшие контакты, причем Аракчи уточнил, что они могут проводиться как на площадке в Омане, так и где-либо еще. Позитив для Ирана здесь в том, что на данном этапе стороны воздержались от нанесения военных ударов, в первую очередь это касается, конечно, США, планировавших атаковать Иран", - сказала она.

"Со встречи в Маскате начался новый раунд очень сложной игры, которая ведется как со стороны Ирана, так и со стороны США. В целом обе стороны не заинтересованы в настоящее время в военных действиях, в то же время на Вашингтон влияет ряд факторов помимо позиции Тегерана. В частности, Израиль заинтересован в том, чтобы военные удары по Ирану все-таки состоялись, и он сам готов это сделать, но чтобы США как минимум подключились к атакам. Завтра в Вашингтон должен прилететь премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чтобы провести переговоры об этом", - продолжила Ирина Федорова.

"Иран настаивает на том, чтобы переговоры никоим образом не выходили за пределы ядерной проблематики – а как раз этого требует Израиль. Ракетная программа Ирана, наличие у него ракет более чем 300-километрового радиуса действия — это, конечно, потенциальная угроза для американских баз на Ближнем Востоке и Израиля, но Исламская Республика не склонна нападать первой, так как это ни в коем случае не в ее интересах. ИРИ не потянет большую войну, у нее слишком тяжелое экономическое положение. Ракеты могут быть задействованы только для ответных ударов США и Израиля – потому Тегеран и настаивает, что ракетная программа как вопрос национальной обороны должна остаться вне повестки дня переговоров", - отметила востоковед.

Что не устраивает Иран?

Переговоры ознаменовались довольной строгим подходом Тегерана к содержанию потенциальной ядерной сделки: иранские власти хотят сохранить право обогащения урана и не допускают вывоз запасов обогащенного урана за рубеж.

"Именно за счет наличия в стране урана, обогащенного выше пределов, которые традиционно считаются достаточными для мирного использования, Иран удерживает определенную жесткость своей позиции. Поэтому он не допускает даже такого компромисса, как вывоз иранского урана в Россию, как ему предлагало российское руководство при соблюдении самых жестких условий сохранности. Иран против, поскольку для него это вопрос престижа", - пояснила Ирина Федорова.

"То же самое с полным прекращением обогащения урана на территории Ирана – согласие на такой шаг приведет к тому, что Иран просто сдастся полностью требованиям США. Таким образом он потеряет во многом свой авторитет в глазах других стран региона, а это все-таки важный момент. Полное отступление от своих первоначальных позиций крайне негативно повлияет на престиж Ирана, что доведет вплоть до обнуления его региональной геополитической значимости. Поэтому даже под угрозой боевых действий Тегеран сохраняет жесткую позицию на переговорах с Вашингтоном", - заключила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН.