Вестник Кавказа

Легендарный Moby впервые даст концерт в Грузии

Легендарный Moby впервые даст концерт в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Концерт Moby пройдет в Грузии ближайшем летом. Он будет организован на территории Rustavi International Motorpark.

В Грузии впервые состоится концерт американского музыканта и композитора Moby. Соответствующую информацию подтвердили в компании Flitz Collective, которая займется организацией выступления.

Концерт запланирован на 30 июля 2026 года. Он пройдет на территории Rustavi International Motorpark, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.

Продажа билетов стартует на портале 17 tkt.ge 17 февраля, в 14:00. Зрителям в возрасте от 12 до 18 лет разрешат попасть на мероприятие лишь в сопровождении взрослых.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
885 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.