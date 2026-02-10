Американские самолеты-разведчики вновь барражируют над Ираном

Минувшей ночью вдоль границ Ирана снова летали разведывательные самолеты США: на радарах были замечены самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик MQ-4C Triton.

США продолжают интенсивную разведку территории Ирана – минувшей ночью над ней барражировали разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик MQ-4C Triton производства Northrop Grumman, стало известно на основе полетных данных.

Самолет вылетел из Бахрейна и кружил в небе над Ормузским проливом, а БПЛА вылетел из Абу-Даби и летал над Оманским заливом, передает РИА Новости.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что дополнительные американские военные силы направляются к Ирану. По мнению президента США Дональда Трампа, будущая сделка с Тегераном станет намного более выгодной после ударов США по ядерным объектам ИРИ, но исход событий предстоит определить самому Тегерану, пояснил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что с завершением очередного раунда переговоров по иранской ядерной проблеме, которые прошли в столице Омана Маскате, США не отказались от силовых методов решения проблемы и уже начали воздушную разведку на границе с Ираном. Два дня назад над водами Ормузского пролива вблизи иранской границы был замечен разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.