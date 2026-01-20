Встреча Трампа и Нетаньяху 2026: чего ждать по Ирану и Газе?

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху проведет сегодня очередные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Расскажем, сколько встреч провели Трамп и Нетаньяху с 2025 года, что хочет Нетаньяху от Трампа, каковы красные линии Израиля, готов ли Трамп к конфликту с Нетаньяху по Ирану и работает ли план Трампа по Газе.

Встреча Трампа и Нетаньяху проходит в момент высокой напряженности сразу по трем векторам: американо-иранские переговоры в Омане вступают в решающую фазу, договоренность о прекращении огня в секторе Газа нарушается ежедневными инцидентами, а новые меры Израиля на Западном берегу ставят мировое сообщество перед фактом стремительной аннексии. На этом фоне даже союзнические отношения двух лидеров, неизменно публично демонстрирующих единство, начинают демонстрировать признаки скрытой напряженности.

Сколько встреч провели Трамп и Нетаньяху с 2025 года?

Февральская встреча двух лидеров станет уже седьмой по счету с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале прошлого года и шестой поездкой Нетаньяху в США. Ни один другой мировой лидер не посещал США с официальными визитами так часто за этот период.

4 февраля 2025 в Белом доме - Трамп выдвигает идею превратить Газу в "ближневосточную ривьеру" с переселением палестинцев из анклава;

7 апреля 2025 в Белом доме - Трамп объявляет Нетаньяху о старте переговоров с Ираном, Нетаньяху впервые сформулировал "ливийскую модель" как условие приемлемого соглашения с Ираном;

7-9 июля 2025 в Вашингтоне - Нетаньяху настаивает, что будущее палестинское государство станет платформой для уничтожения Израиля, фиксируются первые сигналы давления США на Израиль с целью завершить операцию в Газе;

29 сентября 2025 в Вашингтоне - Трамп добивается согласия Нетаньяху на свой план по Газе;

13 октября 2025 в Иерусалиме - Трамп выступает перед Кнессетом и призывает президента Израиля помиловать Нетаньяху по коррупционным делам;

29 декабря 2025 в Мар-а-Лаго - обсуждение возможности нового удара по Ирану, Нетаньяху анонсирует присуждение Трампу Премии Израиля (высшей награды страны);

11 февраля 2026 в Белом доме - центральная тема: расширение повестки переговоров с Ираном.

Первоначально визит планировался на 18 февраля, однако по запросу Нетаньяху он был перенесен на неделю раньше. Озвученная израильскими официальными лицами причина - необходимость "оказать влияние" на американо-иранские переговоры на их критическом этапе.

Что хочет Нетаньяху от Трампа?

Центральная и, по существу, единственная стратегическая цель Нетаньяху в ходе текущего визита - это добиться от Трампа принципиального расширения рамок переговоров с Ираном. Израильский премьер прибыл в Вашингтон для того, чтобы не допустить, по его мнению, "повторения ошибок 2015 года", а именно узкоядерной сделки, не ограничивающей региональную экспансию Ирана. Перед вылетом в США Нетаньяху сообщил, не вдаваясь в подробности, что он изложит американскому лидеру во время встречи "принципы для ведения переговоров с Ираном".

6 февраля 2026 года в Маскате завершился второй этап непрямых контактов между иранской и американской делегациями. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф через посредника (главу МИД Омана Сайида Бадра Альбусаиди) получил иранские предложения. Иранская сторона, которую представлял глава МИД Аббас Аракчи, добилась принципиального согласия США на то, что повестка переговоров ограничивается исключительно ядерным досье. Иран занял жесткую позицию: диалог с США по любым иным вопросам (ракетная программа, поддержка региональных прокси, права человека) не ведется и вестись не будет.

Каковы красные линии Израиля?

Израильское руководство рассматривает текущую динамику переговоров как экзистенциальную угрозу. В преддверии визита израильские официальные лица сформулировали несколько недопустимых, с их точки зрения, сценария:

Соглашение, которое позволяет Ирану сохранить возможность обогащения урана в любых объемах;

Отсутствие в соглашении положений о полном демонтаже иранской программы баллистических ракет;

Отсутствие механизмов прекращения финансирования и вооружения региональных прокси - "Хезболлы", ХАМАС, хуситов, шиитских формирований в Ираке.

Готов ли Трамп к конфликту с Нетаньяху по Ирану?

Позиция Белого дома на данном этапе выглядит противоречивой и будто бы окончательно не сформированной. С одной стороны, администрация Трампа демонстрирует беспрецедентную военную активность:

10 февраля Трамп высказал готовность направить на Ближний Восток вторую авианосную ударную группу. Наиболее вероятные кандидаты - авианосцы "Джордж Вашингтон" (Азия) или "Джордж Буш" (Восточное побережье США), а также, как вариант, "Джеральд Форд" из Карибского моря;

Ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и эсминцами уже развернута в регионе. Спутниковые снимки фиксируют переброску ракет в пусковые установки грузовиков на базе Эль-Удейд (Катар) - крупнейшем объекте США на Ближнем Востоке;

Трамп сформулировал собственную формулу возможной сделки: "Никакого ядерного оружия, никаких ракет". При этом он допустил, что приемлемое соглашение может касаться только ядерной программы, а вопрос ракет может быть урегулирован отдельно или позже.

Но в то время как Трамп допускает компромиссы, его ключевые назначенцы - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф - в своих публичных заявлениях полностью поддерживают израильские требования о расширении повестки переговоров. Данное расхождение между риторикой президента и действиями его подчиненных создает пространство для маневра, которым Нетаньяху пытается воспользоваться в ходе личной встречи.

При этом Тегеран не только отвергает возможность обсуждения ракетной программы, но и предупреждает о катастрофических последствиях военной эскалации. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани прибыл в Маскат 10 февраля для консультаций с оманским руководством, подтвердив готовность к диалогу, но исключительно на условиях, исключающих давление и угрозы.

План Трампа по Газе не работает?

Второй по значимости вопрос повестки - судьба плана Трампа по Газе, который в сентябре 2025 года был провозглашён прорывом и основой для "прочного мира". Спустя четыре месяца после вступления соглашения в силу, темп выполнения пунктов соглашения находится не в лучшем состоянии.

Масштаб нарушений. По данным правительственного медиа-офиса Газы, за период с 10 октября 2025 года по 9 февраля 2026 года Израиль нарушил условия прекращения огня более 1600 раз, что привело к гибели более 500 человек и ранению более чем 1500 человек.

По данным правительственного медиа-офиса Газы, за период с 10 октября 2025 года по 9 февраля 2026 года Израиль нарушил условия прекращения огня более 1600 раз, что привело к гибели более 500 человек и ранению более чем 1500 человек. Гуманитарный коллапс . Соглашение предусматривало ежедневный ввоз в Газу 600 грузовиков с гумпомощью, включая 50 бензовозов. Фактический показатель за четыре месяца - лишь 43% от согласованного объема, особенно критична ситуация с топливом - выполнено лишь 14% от плана. КПП "Рафах" функционирует на 25% от проектной мощности.

. Соглашение предусматривало ежедневный ввоз в Газу 600 грузовиков с гумпомощью, включая 50 бензовозов. Фактический показатель за четыре месяца - лишь 43% от согласованного объема, особенно критична ситуация с топливом - выполнено лишь 14% от плана. КПП "Рафах" функционирует на 25% от проектной мощности. Позиция Нетаньяху. Израильский премьер, который ранее очень неохотно согласился на переход ко второму этапу соглашения, планирует сообщить Трампу о том, что реализация плана по Газе пробуксовывает. Более того, израильские официальные лица сообщали о подготовке армией планов операции с целью «окончательной демилитаризации Газы и ликвидации военной инфраструктуры ХАМАС.

Израильский премьер, который ранее очень неохотно согласился на переход ко второму этапу соглашения, планирует сообщить Трампу о том, что реализация плана по Газе пробуксовывает. Более того, израильские официальные лица сообщали о подготовке армией планов операции с целью «окончательной демилитаризации Газы и ликвидации военной инфраструктуры ХАМАС. Позиция Белого дома. В администрации Трампа, напротив, рассматривают вариант, при котором ХАМАС может пока что частично сохранить стрелковое оружие. Данная позиция вызывает неприятие в Иерусалиме.

Израиль аннексирует Западный берег?

За три дня до визита Нетаньяху в Вашингтон Совет безопасности Израиля утвердил пакет мер, который международное сообщество и палестинская сторона назвали "де-факто аннексией" значительных территорий Западного берега. Суть утвержденных мер:

Отмена 58-летнего запрета на прямую продажу земли на Западном берегу евреям. Ранее приобрести недвижимость можно было только через подставные компании или зарегистрированные структуры, подконтрольные государству;

Рассекречивание земельного кадастра и упрощение процедур регистрации прав собственности;

Передача израильским органам полномочий по лицензированию строительства в районе Пещеры Патриархов - объекте, священном для иудеев, христиан и мусульман;

Возобновление работы Комитета по приобретению государственных земель, бездействовавшего 20 лет, для выкупа земель в интересах поселенческого движения;

Распространение израильского правоприменения на экологические и археологические зоны, формально находящиеся под управлением Палестинской администрации.

Реакция США: Вчера Трамп заявил, что он "против аннексии", добавив, что текущая администрация имеет "достаточно других проблем". В США пояснили, что стабильность на Западном берегу рассматривается как элемент региональной безопасности Израиля. При этом администрация не предприняла никаких шагов, чтобы заблокировать или приостановить израильские меры, и не рассматривает их как аннексию де-юре.

Реакция международного сообщества: Великобритания "решительно осудила" решение Израиля. Главы МИД восьми мусульманских стран предупредили, что данные меры "разжигают насилие и конфликт в регионе". Палестинская администрация квалифицировала шаги Израиля как "открытую попытку легализовать экспансию поселений и конфискацию земель", призвав Совет Безопасности ООН к немедленному вмешательству.

Данные ООН: 2025 год стал рекордным по темпам расширения поселений с момента начала мониторинга. Более 37 тысяч палестинцев были вынужденно перемещены только в прошлом году. Израиль утвердил планы строительства 19 новых поселений и готовится к запуску проекта E1, который физически разделит северную и южную части Западного берега.