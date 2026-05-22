Россия и Казахстан укрепляют энергетическое партнерство

Астана и Москва продолжают развивать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере: на чем оно основано, рассказали в Минэнерго Казахстана.

Россия и Казахстан укрепляют долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, которое охватывает широкий спектр отраслей топливно-энергетического комплекса, включая разведку и добычу, электроэнергетику и транспортировку ресурсов, рассказали в Минэнерго Казахстана.

"Сегодня работа профильных ведомств выстроена на прочном фундаменте взаимных договоренностей: совместные проекты демонстрируют устойчивую практическую реализацию, а все рабочие процессы решаются в конструктивном и оперативном ключе"

- сообщение

В нефтяной сфере важнейшим приоритетом остается использование инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который продолжает играть важную роль в обеспечении надежных поставок казахстанского сырья на внешние рынки, - подчеркнули в Минэнерго, передает Sputnik Казахстан.

В газовой отрасли энергетики двух стран расширяют кооперацию в сфере переработки углеводородов и обеспечения регионального транзита природного газа, что способствует укреплению энергетической связанности региона и повышению надежности обеспечения потребителей.

В электроэнергетике страны ведут параллельную работу национальных электросетей, усиливая взаимодействие, направленное на поддержание единого баланса, проводят технический обмен электроэнергией и обеспечивают взаимную надежность энергоснабжения, - подчеркнули в ведомстве.

При этом особое внимание стороны уделяют вопросам энергетической безопасности, устойчивому функционированию национальных энергосистем и повышению эффективности транспортно-логистических коридоров. В целом энергетическое партнерство между двумя странами остается фундаментальным фактором региональной стабильности и способствует уверенному макроэкономическому развитию двух стран, добавили в Минэнерго Казахстана.