Иран может передать высокообогащенный уран Китаю – СМИ

В Иране готовы вывезти высокообогащенный уран из страны. Главное условие – он должен быть вывезен на территорию Китая.

Иран в рамках урегулирования конфликта с Соединенными Штатами сообщил о готовности вывезти высокообогащенный уран со своей территории. Об этом сообщают саудовские СМИ.

По данным телеканала Al Hadath, который ссылается на высокопооставленные источники, Иран готов расстаться с высокообогащенным ураном только в том случае, если он будет передан Китаю.

Как отмечается, Иран пытается получить гарантии от КНР, прежде чем продвигаться" в переговорах с США.

Накануне сообщалось, что Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время оформить меморандум о взаимопонимании на 60 дней. Одним из ключевых элементов предлагаемого соглашения между США и Ираном является очевидное обязательство Тегерана отказаться от своих запасов высокообогащенного урана.