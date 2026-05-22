Меморандум о взаимопонимании на 60 дней подпишут США и Иран – СМИ

Соединенные Штаты и Иран могут в ближайшее время оформить меморандум о взаимопонимании на 60 дней. Об этом сообщают американские чиновники.

По данным портала Axios, данный меморандум может быть в дальнейшем продлен по взаимному согласию.

Согласно документу, в течение 60 дней Ормузский пролив будет открыт для судоходства без взимания денег за проход, и Иран согласится на разминирование установленных в проливе мин, мешающих беспрепятственному проходу судов.

Соглашение также предполагает продление перемирия на 60 дней, однако переброшенные на Ближний Восток силы ВС США будут оставаться там до заключительной сделки с Исламской Республикой.

При этом ожидается, что США снимут блокаду с иранских портов и отменят ряд санкций, предоставив, в частности, Ирану свободно продавать нефть. Источник портала отмечает, что американская сторона готова обсуждать и разморозку активов Ирана в течение 60 дней при принятии окончательного варианта сделки.

Кроме того, в документе будут прописаны обязательства Ирана не разрабатывать ядерное оружие.

"Проект меморандума о взаимопонимании включает обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и выводе запасов высокообогащенного урана"

– американский чиновник

В проект также вошло прекращение боевых действий между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

В статье сказано, что Тегеран через посредников уже дал Вашингтону "устные обещания" относительно масштаба уступок, на которые он готов пойти в отношении приостановки обогащения и отказа от ядерного материала.

В свою очередь, газета New York Times пишет со ссылкой на американских чиновников, что одним из ключевых элементов предлагаемого соглашения между США и Ираном является очевидное обязательство Тегерана отказаться от своих запасов высокообогащенного урана.

В материале сказано, что данное предложение не разрешило вопрос о том, каким именно образом Иран откажется от урановых запасов. Проработка деталей по этому аспекту отложена до предстоящего раунда переговоров по иранской ядерной программе.

New York Times обращает внимание на то, что любая сделка по урегулированию конфликта будет включать разблокировку замороженных зарубежных активов Ирана.

"Иран получит доступ к большей части этих активов, которые США и их союзники направят в фонд восстановления, только после достижения окончательного соглашения по ядерной программе, что <...> побудит Иран остаться за столом переговоров и заключить соглашение"

– американские чиновники

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренности с Ираном почти согласованы. По его словам, стороны в настоящее время обсуждают окончательные детали.