Сделка с Тегераном почти согласована – Трамп

Соединенные Штаты почти согласовали сделку с Ираном. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях американский президент Дональд Трамп.
"Соглашение в значительной степени согласовано, подлежит окончательному утверждению между США, Ираном и различными другими перечисленными странами"
– глава Белого дома
Он также сообщил, что данная сделка предполагает открытие Ормузского пролива. Окончательные детали соглашения находятся на стадии обсуждения и в скором времени будут объявлены.
Дональд Трамп также поведал, что обсудил с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции Египта, Иордании, Бахрейна ситуацию вокруг Ирана и "все, что связано с меморандумом о взаимопонимании, касающемся мира".
Ранее американский лидер заявил, что итоговое соглашение не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием.