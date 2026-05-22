Сделка с Тегераном почти согласована – Трамп

США в настоящее время обсуждают с Ираном окончательные детали будущего соглашения, сообщил Трамп. Он подчеркнул, что сделка, предполагающая открытие Ормуза, в значительной степени уже согласована.

Соединенные Штаты почти согласовали сделку с Ираном. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях американский президент Дональд Трамп.

"Соглашение в значительной степени согласовано, подлежит окончательному утверждению между США, Ираном и различными другими перечисленными странами"

– глава Белого дома

Он также сообщил, что данная сделка предполагает открытие Ормузского пролива. Окончательные детали соглашения находятся на стадии обсуждения и в скором времени будут объявлены.

Дональд Трамп также поведал, что обсудил с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции Египта, Иордании, Бахрейна ситуацию вокруг Ирана и "все, что связано с меморандумом о взаимопонимании, касающемся мира".

Ранее американский лидер заявил, что итоговое соглашение не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием.