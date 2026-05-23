Грузинский лари получит цифровой аналог

Крупнейшая в мире криптокомпания выпустит цифровой аналог грузинского лари, это радикально снизит издержки трансграничных переводов и ускорит интеграцию страны в глобальную финансово-техническую инфраструктуру.

У грузинского лари вскоре появится цифровой эквивалент – о выпуске цифрового аналога грузинской валюты заявила одна из крупнейших мировых компаний, Tether, сообщил на презентации ее инвестиционного проекта премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

" Мы рады, что Tether становится неотъемлемой частью нашей экономической экосистемы. Наиболее амбициозным проявлением этого партнерства является план компании по выпуску цифрового аналога грузинского лари – GELt"

- Ираклий Кобахидзе

Компания - мировой лидер в сфере технологий, управляющий активами и золотыми резервами, она выступает мощным связующим звеном между традиционной и цифровой экономикой и является эмитентом крупнейшего в мире стейблкоина USDT – криптовалюты, привязанной к американскому доллару, поведал грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.

Компания готовит масштабные инвестиции в Грузию в различных сферах – в первую очередь они скажутся на социальной и образовательной программах страны, и все это существенно выходит за рамки исключительно бизнес-интересов, отметил Кобахидзе.

Выход компании на грузинский рынок – это важный сигнал для международного инвестиционного сообщества, это говорит о росте доверия инвесторов к Грузии и принесет стране ощутимую пользу, добавил грузинский премьер.