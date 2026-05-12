Россия будет тесно сотрудничать с Южной Осетией

Россия ратифицировала договор об углублении союзнического взаимодействия с Южной Осетией – две страны будут совместно проводить международную политику, улучшать социально-экономические условия и развивать инфраструктуру.

Россия углубляет союзнические отношения с Южной Осетией: сегодня президент страны Владимир Путин подписал закон о ратификации соответствующего договора, регулирующего взаимодействие двух стран в разных сферах. Это согласованная международная политика, работа по улучшению социально-экономических условий жизни их граждан и развитие инфраструктуры в рамках союзнического взаимодействия.

Также, согласно документу, страны планируют унифицировать законодательство в сферах труда, социальной защиты населения и пенсионного обеспечения - в том числе в вопросе взаимного признания трудового стажа граждан, передает ТАСС.

Отдельным пунктом в договоре прописано создание благоприятных условий для инвесторов двух стран, которые будут привлекать финансы в инфраструктуру, промышленность, энергетику и сельское хозяйство.

Также в планах властей России и Южной Осетии – объединение их энергетической и транспортной систем, а также средств связи и телекоммуникаций. Стороны готовы взаимно признавать документы, выданные госорганами и органами местного самоуправления обеих стран, говорится в законе.