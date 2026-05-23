Трамп: Авраамовы соглашения – часть сделки по Ирану

Американский президент заявил о том, что будущая сделка с Ираном обязательно должна включать в себя подписание Авраамовых соглашений для стабилизации отношений с Израилем.

Соглашение, которое будет достигнуто Соединенными Штатами с Ираном должно включать в себя подписание Авраамовых соглашений о нормализации связей Ирана с Израилем, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Соответствующий пост был опубликован им в соцсети Truth Social.

Также он отметил, что Авраамовы соглашения должны подписать Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Иордания.

"Возможно, что у одной или двух (стран - прим.ред.) могут быть причины не делать этого, и это будет принято, но большая часть должна быть готова к этому, стремиться и суметь сделать это, чтобы достижение договоренностей с Ираном было еще более исторически важным событием, чем в противном случае"

— Дональд Трамп

По мнению Трампа, стоит начать процесс подписания соглашений именно с Саудовской Аравии и Катара, а остальные страны Ближнего Востока должны последовать их примеру.

В противном случае, страны не подписавшие Авраамовые соглашения, не будут являться частью сделки по Ирану, поскольку "это показывает недобрые намерения".

Кроме того, подчеркнул Трамп, для руководства этих стран "будет честью", если по итогам сделки "Иран присоединится к Авраамовым соглашениям".

"Это будет важнейшая сделка, которую когда-либо подпишут эти великие, но всегда конфликтующие страны"

– Дональд Трамп