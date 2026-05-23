Это будет противоположность СВПД — Трамп о новой сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что любая новая возможная сделка с Ираном станет полной противоположностью Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам американского президента, будущее соглашение с Ираном должно быть великим и значимым, либо его не будет вовсе. Трамп подчеркнул, что новая сделка станет полной противоположностью катастрофическому плану, заключенному в 2015 году.

"Сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо ее не будет. Это будет полная противоположность катастрофическому СВПД, заключенному администрацией Барака Обамы"

– Дональд Трамп

В публикации Трамп также отмечает, что этот прежний многосторонний документ открывал Ирану прямой и открытый путь к созданию собственного ядерного оружия.

"СВПД был прямым и открытым путем к созданию Ираном ядерного оружия. Нет, я не заключаю таких соглашений!"

- Дональд Трамп

Отметим, что Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в 2015 году Ираном, а также США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Документ предполагал отмену международных санкций против Исламской Республики в обмен на ограничение ядерной программы. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения.

Что означает "полная противоположность СВПД"?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил, что, во-первых, американский лидер имеет в виду полный отказ от какой-либо ядерной программы, даже в мирном ее проявлении.

"Все-таки СВПД подразумевал обогащение мирного атома, урана на уровне 3,67%. Трамп считает, что АЭС у Ирана много, и обогащения вообще быть не должно. Во-вторых, в рамках СВПД подразумевалось поэтапное снятие всех санкций. Получается, что американский президент намерен вводить новые санкции против Ирана. И в-третьих, глава США, по всей видимости, считает необходимым допуск именно американских специалистов, а не инспекторов МГАТЭ, международных наблюдателей на ядерные объекты Ирана. Они, по мысли Трампа, будут следить за тем, чтобы Иран ничего не обогащал, то есть гипотетически будут уничтожать обогащенный уран или вывозить его в Америку", – предположил Фархад Ибрагимов.

"Но все это из мира фантастики. Я думаю, что Дональд Трамп уже столько всего наговорил за последние полтора года, да и вообще в целом, что его словам бы я не придавал серьезного значения. К сожалению, он себя в этом смысле слова полностью дискредитировал", – констатировал эксперт.

Кроме того, Фархад Ибрагимов усомнился в возможности компромисса Вашингтона и Тегерана по ядерной программе ИРИ.

"Даже если он будет достигнут, то через некоторое время американцы, которые уже и так вошли во вкус в отношении Ирана, заявят, что они недовольны тем, как Иран выполняет нормы гипотетического подписанного соглашения, а значит, они будут вынуждены наносить удары по территории Ирана", – отметил эксперт.

"Иран это прекрасно понимает и поэтому ни на йоту не сдает своих позиций – об этом можно судить по тому, что заявляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи и президент Масуд Пезешкиан. Они считают, что все равно можно идти на какую-то договоренность, договороспособность надо сохранить, но идти на переговоры надо не через ущемление своих национальных интересов. Поэтому иранцы демонстрируют всю свою стойкость, сопротивление, от которого они отказываться не намерены. Более того, в Тегеране есть такое понимание, что в целом слова Америки ничего не стоят. Зачем тогда договариваться? Если все равно нужно воевать, так лучше воевать сейчас, чем когда-нибудь", – заключил Фархад Ибрагимов.