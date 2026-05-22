Трамп предложил расширить Авраамовы соглашения в случае сделки с Ираном

Дональд Трамп предложил лидерам стран Ближнего Востока и Пакистана нормализовать отношения с Израилем в рамках Авраамовых соглашений, сообщают американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора призвал лидеров ряда ближневосточных стран и Пакистана присоединиться к Авраамовым соглашениям в случае заключения мирной сделки между США и Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

Американский лидер 23 мая во время переговоров с главами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции выразил надежду на нормализацию их отношений с Израилем после окончания конфликта.

По информации портала Axios, представители Катара, Пакистана и Саудовской Аравии были удивлены данной инициативой, так как не имеют дипломатических контактов с Израилем. Вопросом нормализации в ближайшие недели займутся спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее Дональд Трамп в социальной сети Truth Social допустил, что в будущем Иран также может пожелать присоединиться к Авраамовым соглашениям.

Напомним, Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и частью арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. Дипломатические отношения с Израилем тогда официально нормализовали Бахрейн, Марокко, ОАЭ и Судан.