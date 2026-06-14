Разминирование Ормуза займет до 50 дней – СМИ

Соглашение США и Ирана подразумевает открытие Ормузского пролива, однако его разминирование может затянуться почти на два месяца, сообщает Reuters.

Нормальное судоходство в Ормузском проливе, несмотря на сделку США и Ирана, не может быть восстановлено в короткие сроки, разминирование, по оценкам судоходных и морских источников безопасности, займет 40-50 дней, передает Reuters.

Пять источников в сфере морской безопасности из стран Запада оценили сроки разминирования важной водной артерии в 40-50 дней. Очистка Ормуза от мин будет производиться с использованием традиционных тральщиков, а также подводных дронов. Только после разминирования пролива страховые, судоходные и нефтяные компании согласятся на возобновление работы в Ормузе.

Сейчас запасы нефти в мире находятся на минимальном с 2003 года уровне, задержка с разминированием может ухудшить ситуацию на рынке.

Напомним, судоходство через Ормузский пролив практически остановилось с 28 февраля, когда стартовал военный конфликт США и Израиля против Ирана.