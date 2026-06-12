Иран и США достигли сделки – Ормуз будет открыт

Вашингтон и Тегеран достигли соглашения, об этом сообщили в США, в Иране, а также в Пакистане, который выступает посредником.
"У нас есть сделка с Ираном. Поздравляю с этим всех! Теперь я разрешаю немедленное прекращение проводимой США морской блокады"
– Дональд Трамп
Президент США отметил, что Ормузский пролив открывается, Иран не будет брать плату за проход пролива. Соглашение США и Ирана планируется подписать 19 июня, после этого Ормуз будет открыт для разминирования, уточнил он.
"С открытием пролива после подписания сделки в пятницу, для целей разминирования, нефть снова будет течь в обе стороны для региона и всего мира"
– Дональд Трамп
Достижение соглашения подтвердили в Тегеране.
"На основании одобрения Высшего совета национальной безопасности текст меморандума о взаимопонимании относительно переговоров об окончании войны (исламабадских переговоров) между Ираном и Соединенными Штатами был окончательно доработан"
– секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана
В заявлении говорится об остановке "немедленно и навсегда" военных операций, в том числе в Ливане, а также о снятии "немедленно и полностью" морской блокады Ирана.
В Иране выразили благодарность посредникам Пакистану и Катару за их усилия для достижения сделки и подтвердили, что подписать меморандум планируется в пятницу 19 июня.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также поделился информацией о том, что в ночь с 14 на 15 июня стороны пришли к соглашению.
"По итогам интенсивных переговоров мы с радостью сообщаем, что достигнуто мирное соглашение между США и Ираном. Обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане"
– Шахбаз Шариф
Он уточнил, что на этой неделе в рамках подготовки к подписанию, состоится несколько встреч по техническим вопросам, это будут "дискуссии об имплементации договоренностей".
Подготовительные встречи, по данным CNN, пройдут на этой неделе в Катаре.
Соглашение будет подписано в Швейцарии.
На подписание документа, по сведениям The New York Times, в Женеву из Тегерана отправятся спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. Американскую сторону будет представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс.