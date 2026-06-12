Иран и США достигли сделки – Ормуз будет открыт

Между США и Ираном достигнуто соглашение. Документ будет подписан 19 июня. В Ормузе возобновится судоходство.

Вашингтон и Тегеран достигли соглашения, об этом сообщили в США, в Иране, а также в Пакистане, который выступает посредником.

"У нас есть сделка с Ираном. Поздравляю с этим всех! Теперь я разрешаю немедленное прекращение проводимой США морской блокады"

– Дональд Трамп

Президент США отметил, что Ормузский пролив открывается, Иран не будет брать плату за проход пролива. Соглашение США и Ирана планируется подписать 19 июня, после этого Ормуз будет открыт для разминирования, уточнил он.

"С открытием пролива после подписания сделки в пятницу, для целей разминирования, нефть снова будет течь в обе стороны для региона и всего мира"

– Дональд Трамп

Достижение соглашения подтвердили в Тегеране.

"На основании одобрения Высшего совета национальной безопасности текст меморандума о взаимопонимании относительно переговоров об окончании войны (исламабадских переговоров) между Ираном и Соединенными Штатами был окончательно доработан"

– секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана

В заявлении говорится об остановке "немедленно и навсегда" военных операций, в том числе в Ливане, а также о снятии "немедленно и полностью" морской блокады Ирана.

В Иране выразили благодарность посредникам Пакистану и Катару за их усилия для достижения сделки и подтвердили, что подписать меморандум планируется в пятницу 19 июня.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также поделился информацией о том, что в ночь с 14 на 15 июня стороны пришли к соглашению.

"По итогам интенсивных переговоров мы с радостью сообщаем, что достигнуто мирное соглашение между США и Ираном. Обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане"

– Шахбаз Шариф

Он уточнил, что на этой неделе в рамках подготовки к подписанию, состоится несколько встреч по техническим вопросам, это будут "дискуссии об имплементации договоренностей".

Подготовительные встречи, по данным CNN, пройдут на этой неделе в Катаре.

Соглашение будет подписано в Швейцарии.

На подписание документа, по сведениям The New York Times, в Женеву из Тегерана отправятся спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. Американскую сторону будет представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс.