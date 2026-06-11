Названы сроки подписания мирного соглашения между США и Ираном

Итоговое соглашение между США и Ираном будет подписано 19 июня в Швейцарии. На данный момент стороны договорились о полном прекращении огня на всех направлениях.

США и Иран договорились о немедленном и окончательном прекращении огня на всех фронтах. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на своей странице в социальной сети.

​Официальное подписание мирного соглашения между США и Ираном состоится 19 июня в Швейцарии.

​В пятницу агентство Mehr опубликовало положения проекта мирной сделки Ирана и США. Документ состоит из 14 пунктов, среди которых значится незамедлительное полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане