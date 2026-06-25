Вывод сил Израиля из Ливана будет осуществлен поэтапно – США

Соглашение по Ливану предусматривает вывод израильских сил с его территории, но процесс этот начнется не сразу и будет постепенным.

Госдепартамент США опубликовал текст рамочного соглашения по урегулированию между Израилем и Ливаном, документ предусматривает постепенный вывод израильских войск с юга республики.

В соглашении говорится, что стороны намерены "положить конец конфликту, устранить его коренные причины" и будут стремиться к восстановлению "эффективного суверенного контроля над всей территорией Ливана" ливанских вооруженных сил, и к разоружению и ликвидации негосударственных группировок в Ливане. Постепенный вывод сил Израиля с территории Ливана будет осуществлен после того, как будет прекращен конфликт, Ливан восстановит суверенный контроль над территорией, боевики будут разоружены, а группировки и их инфраструктура устранены.

Подробности, связанные с выводом израильских военных из Ливана будут прописаны в приложении к соглашению, оно будет "разработано при полной поддержке со стороны США" и будет оговаривать "меры безопасности и механизмы проверки".

Согласно документу, определены две зоны на ливанской территории, которые постепенно перейдут из-под контроля Израиля под контроль Ливана.

Израиль

В заявлении Израиля говорится, что устранение угрозы со стороны вооруженных группировок в Ливане, в том числе движения "Хезболла", "избавит от необходимости проведения в будущем военных операций или поддержания присутствия Армии обороны Израиля" на ливанской территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, комментируя подписание соглашения, что "продолжительные переговоры наконец принесли плоды" и отметил, что пока израильские войска останутся в Ливане по соображениям безопасности.

"Самое важное - это то, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы будем сохранять его до тех пор, пока "Хезболла" не разоружится и пока существует угроза для Государства Израиль"

– Биньямин Нетаньяху

Ливан

Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что соглашение стало первым шагом на пути к окончательному прекращению боевых действий и восстановлению суверенитета Ливана.

"Этот документ предоставляет нашему народу возможность вернуться на свою полностью освобожденную землю без каких-либо компромиссов и позволит начать процесс послевоенного восстановления"

– Джозеф Аун

Рамочное соглашение Ливана с Израилем было подписано в Вашингтоне 26 июня по итогам пятого раунда двусторонних переговоров.