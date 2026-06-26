Армию Казахстана приведут в состояние повышенной боевой готовности

Армия Казахстана с 29 июня по 2 июля будет приведена в состояние повышенной боевой готовности, возможны затруднения на дорогах из-за передвижения военной техники.

В Казахстане с 29 июня по 2 июля пройдут военные учения. Войска страны будут отрабатывать порядок действий при возникновении угрозы, в связи с чем армия перейдет на повышенный уровень боевой готовности.

"В период с 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности"

– Минобороны Казахстана

Сообщается, что на дорогах страны возможны ограничения движения из-за перемещения колонн военной техники. В оборонном ведомстве призвали граждан центральноазиатской республики следить за ситуацией через официальные источники.