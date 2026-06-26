Вестник Кавказа

Армию Казахстана приведут в состояние повышенной боевой готовности

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия Казахстана с 29 июня по 2 июля будет приведена в состояние повышенной боевой готовности, возможны затруднения на дорогах из-за передвижения военной техники.

В Казахстане с 29 июня по 2 июля пройдут военные учения. Войска страны будут отрабатывать порядок действий при возникновении угрозы, в связи с чем армия перейдет на повышенный уровень боевой готовности. 

"В период с 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности"

–  Минобороны Казахстана 

Сообщается, что на дорогах страны возможны ограничения движения из-за перемещения колонн военной техники. В оборонном ведомстве призвали граждан центральноазиатской республики следить за ситуацией через официальные источники.

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