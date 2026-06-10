Казахстан сделал круглосуточными два пункта пропуска с Узбекистаном

Ряд пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана в скором времени станут круглосуточными – это сделано для развития транзитно-транспортного потенциала между странами, заявили в мажилисе Казахстана.

Депутаты мажилиса (парламента) Казахстана на своем сегодняшнем заседании ратифицировали изменения и дополнения в протокол к Соглашению между правительствами Казахстана и Узбекистана, касающийся пунктов пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу, сообщили в парламенте страны.

"Протоколом вносятся изменения в статус и режим работы пунктов пропуска "Сырдарья – Малик" и "Целинный – Ок олтин" с "двустороннего" на "международный (многосторонний)". Режим их работы с "в светлое время суток" на "круглосуточный"

- сообщение

Цель нововведений - увеличение пропускной способности пунктов пропуска и развитие транзитно-транспортного потенциала между Казахстаном и Узбекистаном, говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

На сегодняшний день между Казахстаном и Узбекистаном действуют семь основных международных пунктов пропуска: пять автомобильных и два железнодорожных. Помимо них, есть и два железнодорожных пограничных перехода: Сарыагаш – Келес и Тажен – Каракалпакия.